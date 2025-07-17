Isparta'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. İki kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 258 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 4 gram esrar maddesi, 2 tablet sentetik ecza, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, aynı gün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA