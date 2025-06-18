Isparta'da Narkotik Operasyonlarında Binlerce Kullanımlık Uyuşturucu Ele Geçirildi

Isparta'da Narkotik Operasyonlarında Binlerce Kullanımlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Isparta İl merkezinde gerçekleştirilen iki ayrı narkotik operasyonunda binlerce kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı, 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta il merkezinde düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda binlerce kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz pazartesi günü il merkezinde gerçekleştirilen 2 ayrı narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 1 bin 188 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1,12 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 7 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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