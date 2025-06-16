Isparta'da Narkotik Operasyonları: 5 Tutuklama, Binlerce Uyuşturucu Ele Geçirildi

Isparta'da Narkotik Operasyonları: 5 Tutuklama, Binlerce Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da son bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında binlerce kullanımlık sentetik uyuşturucu ve çeşitli maddeler ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı, 4 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Isparta'da son 1 haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında binlerce kullanımlık sentetik uyuşturucu ve çeşitli maddeler ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı, 4 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-14 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 9 bin 372 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 3,45 gram kokain, 2,46 gram metamfetamin, 100 adet ecstasy hap, 117 adet sentetik ecza ele geçirildi. Toplam 22 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 15'i hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan, 7'si hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ise yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Rezilliğini böyle itiraf etti
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Süper Lig devinden Hakan bombası
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku

Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku
Polis memuru, ev arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.