Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Isparta'da Narkoalan ve Trafik Uygulaması: 241 Şahıs Kontrol Edildi

Isparta'da Narkoalan ve Trafik Uygulaması: 241 Şahıs Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Narkoalan ve Trafik Uygulaması'nda 241 şahıs ile 56 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 22 sürücüye idari para cezası verildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir saatte düzenlenen "Narkoalan ve Trafik Uygulaması" kapsamında 241 şahıs ile 56 araç kontrol edildi. Denetimlerde 22 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Narkotik Şube Müdürlüğü Amirliği tarafından geçtiğimiz gün 21.00-22.00 saatleri arasında "Narkoalan ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi. 16 ekibin katıldığı uygulamada toplam 241 şahıs ile 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 22 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

40 yıllık tekstil devi iflastan son anda kurtuldu
img

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
img

Bakan Şimşek o rakamı yorumladı: 2012'den sonraki en düşük seviye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.