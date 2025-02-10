Isparta'da Narkoalan ve Trafik Uygulaması: 241 Şahıs Kontrol Edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir saatte düzenlenen "Narkoalan ve Trafik Uygulaması" kapsamında 241 şahıs ile 56 araç kontrol edildi. Denetimlerde 22 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Narkotik Şube Müdürlüğü Amirliği tarafından geçtiğimiz gün 21.00-22.00 saatleri arasında "Narkoalan ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi. 16 ekibin katıldığı uygulamada toplam 241 şahıs ile 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 22 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA