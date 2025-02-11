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Isparta'da Narkoalan ve Trafik Uygulaması: 213 Şahıs Kontrol Edildi

Isparta'da Narkoalan ve Trafik Uygulaması: 213 Şahıs Kontrol Edildi
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Isparta'da gerçekleştirilen narkoalan ve trafik uygulamasında 213 şahıs ve 119 araç kontrol edildi, 11 sürücüye idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, huzur ve güven ortamının sağlanması için denetimlerin süreceğini bildirdi.

Isparta'da polis ekiplerince 213 şahıs ve 119 araç kontrol edildi, 11 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 21.00-22.00 saatleri arasında Narkoalan ve Trafik Uygulaması gerçekleştirildi. 13 ekiple yapılan denetimlerde 213 şahıs ile 119 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 11 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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