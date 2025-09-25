Isparta'da Narkoalan Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi
Isparta'da düzenlenen Narkoalan uygulamalarında 39,9 gram skunk ve 11 adet sentetik ecza ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün Halıkent Mahallesi, Sav Kasabası çevresi, Sav Uygulama Noktası ve tali yollarda Narkoalan uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde: 39,9 gram Skunk (esrar), 11 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uygulama kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa