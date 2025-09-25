Isparta'da Narkoalan Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Isparta polis ekiplerince düzenlenen Narkoalan uygulamalarında 39,9 gram skunk ve 11 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün Halıkent Mahallesi, Sav Kasabası çevresi, Sav Uygulama Noktası ve tali yollarda Narkoalan uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde: 39,9 gram Skunk (esrar), 11 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uygulama kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA