Isparta'da Narkoalan Uygulaması: Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Isparta'nın Sav Beldesi'nde düzenlenen Narkoalan uygulamasında, bir araçta 12 bin 886 adet sentetik kannabinoid ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün saat 14.00-15.30 arasında Sav Beldesi'nde Narkoalan uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bir araçta 12 bin 886 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa