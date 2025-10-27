Isparta'da Narkoalan Uygulaması: Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Isparta'nın Sav Beldesi'nde gerçekleştirilen Narkoalan uygulamasında bir araçta sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün saat 14.00-15.30 arasında Sav Beldesi'nde Narkoalan uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bir araçta 12 bin 886 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA