'Gölge başkan' diye anılan Ertan Yıldız yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

'Gölge başkan' yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo
Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

İşte dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarının bilançosu

Isparta'da Müstakil Evde Baca Yangını

Isparta'da Müstakil Evde Baca Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde bir evde çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dün, Şarkikarağaç ilçesi Arak köyünde E.B.'ye ait tek katlı müstakil evin baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title