Isparta'da Motosiklet Sürücülerine Trafik Cezası

Isparta'da trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunduğu tespit edilen 2 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta'da trafiği tehlikeye düşüren motosikletler olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler ihbar gelen bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek 2 motosiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunduğunu tespit etti. 2 motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek ve motosikletlerde koruma başlığı kullanmamaktan dolayı idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir motosiklet sürücüsünün aday sürücü olması ve 75 puanı doldurması dolayısıyla sürücü belgesi iptal edildi. - ISPARTA