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Isparta'da Motosiklet Sürücülerine Trafik Cezası

Isparta'da Motosiklet Sürücülerine Trafik Cezası
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Isparta'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı. Yakalanan sürücüler, şerit değiştirme ve kask kullanmama nedeniyle ceza aldı. Ayrıca, bir sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Isparta'da trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunduğu tespit edilen 2 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta'da trafiği tehlikeye düşüren motosikletler olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler ihbar gelen bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek 2 motosiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunduğunu tespit etti. 2 motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek ve motosikletlerde koruma başlığı kullanmamaktan dolayı idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir motosiklet sürücüsünün aday sürücü olması ve 75 puanı doldurması dolayısıyla sürücü belgesi iptal edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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