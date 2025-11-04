Haberler

Isparta'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen motosiklet ve otomobil çarpışmasında, motosiklet sürücüsü Mert Candemir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, motosikletin otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Katip Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil ile Mert Candemir'in kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Candemir ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mert Candemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
