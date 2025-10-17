Haberler

Isparta'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Isparta'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
Güncelleme:
Isparta'nın Karaağaç Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Isparta'nın Karaağaç Mahallesi 105. Cadde ile 1839. Sokak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. idaresindeki 32 ACL 705 plakalı otomobil ile Batuhan Uysal yönetimindeki 32 AFH 544 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Batuhan Uysal ile motosiklette yolcu olarak bulunan İ.K. ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Batuhan Uysal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
