Isparta'da motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli şahıs yakalandı

Isparta'da motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Isparta'nın merkeze bağlı Büyük Gökçeli köyünde 26 Mart tarihinde, Y.A.K. isimli müştekiye ait evin önünde park halinde bulunan bir motosiklet çalındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan takip ve çalışma sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen O.K., U.C.T ve İ.K.S. isimli üç şüpheli şahıs yakalandı.

Öte yandan, çalınan motosiklet gizlendiği yerde bulunarak sahibine teslim edildi. - ISPARTA