Isparta'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Isparta'da farklı tarihlerde motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi, polisin güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan iki motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayların şüphelisi tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, ekiplerin titiz çalışması sonucu çalınan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
