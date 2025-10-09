Isparta'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Isparta'da farklı tarihlerde iki motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi, polisin takibi sonucu kameradan tespit edilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan iki motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayların şüphelisi tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, ekiplerin titiz çalışması sonucu çalınan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi. - ISPARTA