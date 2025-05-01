Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız

Isparta'da Motosiklet Denetimleri Artıyor: 25 Bin 18 Sürücü Kontrolden Geçti

Isparta'da Motosiklet Denetimleri Artıyor: 25 Bin 18 Sürücü Kontrolden Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılının Ocak-Nisan döneminde Isparta'da 25 bin 18 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 4 bin 851 ihlali tespit edilerek işlem yapıldı. Aynı dönemde 287 motosiklet kazası kaydedildi.

2025 yılının ilk 4 ayında Isparta'da 25 bin 18 motosiklet ve sürücüsü denetlenirken, 4 bin 851 sürücüye trafik ihlali nedeniyle işlem yapıldı. Aynı dönemde 287 motosiklet kazası meydana geldi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Nisan aylarını kapsayan ilk 4 aylık süreçte motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimlerde ciddi artış yaşandı. Bu kapsamda 25 bin 18 motosiklet ve sürücüsü denetime tabi tutuldu. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 4 bin 851 sürücüye idari işlem uygulanırken, aynı dönemde kent genelinde toplam 287 motosiklet kazası meydana geldi. Bu kazalardan 252'si yaralanmalı, 35'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.