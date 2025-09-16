Isparta'da Motosiklet Denetimleri: 80 Sürücüye Ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 819 motosiklet kontrol edildi, kurallara uymayan 80 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son iki günde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetimler gerçekleştirildi. Trafik ve sivil ekiplerden oluşan 40 ekip ve 107 personelin katıldığı uygulamalarda 819 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Eksiklik tespit edilen 80 motosiklet ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimlerde kask takmayan, yeterli sürücü belgesi bulunmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, yaya geçidi, kaldırım ve yaya yollarını kullanan, trafiğin ters yönünde seyreden, tescil plakaları mevzuata aykırı olan ve abartı egzoz ile çevreyi rahatsız eden sürücülere gerekli idari işlemler uygulandı. - ISPARTA