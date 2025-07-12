Isparta'da Motosiklet Denetimleri: 137 Sürücüye Ceza, 10 Araç Men Edildi

Isparta'da Motosiklet Denetimleri: 137 Sürücüye Ceza, 10 Araç Men Edildi
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Isparta genelindeki motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 137 sürücüye para cezası uygulanırken, 10 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 536 motosiklet kontrol edildi.

Isparta genelinde 36 ekip ve 95 personelin katılımıyla gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 137 sürücüye para cezası uygulanırken, 10 motosiklet trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve sivil ekipleri tarafından 09 Temmuz Çarşamba günü motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Kent genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlere 36 ekip ve 95 personel katıldı. Denetimler kapsamında toplam 536 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik kuralı ihlallerinde bulunan 137 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 10 motosiklet trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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