Isparta'da Motosiklet Denetimleri: 120 Sürücüye Ceza, 39 Motosiklet Men Edildi

Isparta polis ekiplerince kent genelinde yapılan motosiklet denetimlerinde 468 motosiklet kontrol edildi. Kural ihlali yapan 120 sürücüye ceza kesilirken, 39 motosiklet trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve sivil ekipler tarafından dün, kent genelinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Toplam 75 ekip ve 150 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 468 motosiklet ve sürücüsü denetime tabi tutuldu. Denetimlerde; kask takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, yaya yollarını ve kaldırımları kullanan, ters yönde seyreden, tescil plakası mevzuata aykırı olan, sürücü belgesi yetersiz ya da belgesiz olan, alkollü araç kullanan, abartı egzozla çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik işlem yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 120 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 39 motosiklet de trafikten men edildi. - ISPARTA