Isparta'da Motosiklet Denetiminde 98 Sürücüye Ceza

Isparta'da Motosiklet Denetiminde 98 Sürücüye Ceza
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Isparta'da gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 98 sürücüye ceza kesildi ve 23 motosiklet trafikten men edildi.

Isparta'da motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 98 sürücüye ceza uygulandı, 23 motosiklet trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü 09.00–23.30 saatleri arasında il genelinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Toplam 67 ekip ve 142 personelin katılımıyla yürütülen denetimlerde 457 motosiklet türü araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli kusurları bulunan 98 sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, teknik veya yasal eksiklikleri tespit edilen 23 motosiklet trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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