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Isparta'da Mobil Bankacılık Şifresini Kılıfında Saklayan Şahıs 100 Bin Lirasını Kaybetti

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Isparta'da mobil bankacılık şifresini kılıfında sakladığı cep telefonunu kaybeden bir kişi, hesabından 100 bin liranın başka bir kişinin hesabına gönderildiğini fark etti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı ve biri tutuklandı.

Isparta'da mobil bankacılık şifresini kılıfında sakladığı cep telefonunu kaybeden şahıs, 100 bin lirasından oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Isparta'da E.K. isimli şahıs cep telefonunu kaybettiğini, telefonunda şifre bulunmadığını ve mobil bankacılık şifresini kılıfında sakladığını, yeni bir telefon alarak girdiği mobil bankacılık uygulamasında hesabından 100 bin liranın M.K. isimli şahsın İBAN numarasına gönderildiğini belirterek polise şikayette bulundu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olay ile bağlantılı olan şüpheliler M.K., A.B., O.G. ve H.İ.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, A.B., O.G. ve H.İ.B. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Isparta Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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