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Isparta'da minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Isparta'da minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Isparta'da yolcu minibüsünün tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, 5 yolcu yaralandı.

Isparta'da yolcu minibüsünün tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, 5 yolcu yaralandı.

Kaza, Isparta-Konya Karayolu'nun Madenli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çataloğlu (25) idaresindeki 32 ADH 263 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şoför İbrahim Çataloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, minibüste yolcu olarak bulunan Sakina Yaman (23), Gülbahar Bulut (18) ile ismi henüz öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılardan 3'ü Yalvaç Devlet Hastanesine, 2'si de Gelendost Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta 3. Sayfa Haberler

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