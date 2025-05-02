Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını...

Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını...
Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı
Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Beşik gibi sallanan Kütahya'da bir korkutan deprem daha

Isparta'da Midibüs Devrildi: Çok Sayıda Yaralı

Isparta'da Midibüs Devrildi: Çok Sayıda Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda seyir halindeki bir yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

ISPARTA - Isparta-Afyonkarahisar karayolunda seyir halinde olan Keçiborlu turizme ait yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere ait Isparta'dan Keçiborlu istikametine giden 32 K 0342 plakalı Keçiborlu Turizme ait yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçerek devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.