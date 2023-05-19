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Isparta'da meydana gelen trafik kazaları kamerada

Isparta'da meydana gelen trafik kazaları kamerada

3. Sayfa Haberleri

Isparta'da meydana gelen trafik kazaları kameradaISPARTA Isparta'da mart ve nisan aylarında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Isparta'da meydana gelen trafik kazaları kamerada

ISPARTA Isparta'da mart ve nisan aylarında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yurt genelinde meydan gelen trafik kazaları paylaşıldı. Isparta'da geçen Mart ve Nisan aylarında meydana gelen kazalar kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıdı. İlk görüntülerde Hızırbey Mahallesi'nde hafif şekilde seyir halinde olan otomobil önüne geçen bisikletli sürücüye çarpıyor. İkinci KGYS görüntülerinde ise SDÜ Kavşağı'nda tam tur dönmek isteyen minibüs, anayoldan gelen bir başka minibüsle çarpışıyor. Üçüncü görüntüde İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin kırmızı ışığı fark etmesi üzerine şerit değiştirmek istiyor. Önce kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, ardından geçmek istediği şeritte bulunan tıra çarpıyor. Bir sonraki görüntülerde ise Adnan Menderes bulvarı ve İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazalar yer alıyor. Kazaların yağış nedeni ile kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatsizliği sebebi ile meydana geldiği görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta 3. Sayfa Haberler

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