Isparta'da Masaj Salonunda Yangın Çıktı

Isparta'da masaj salonunda bulunan kurutma makinesinin aniden alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde'de bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman D.'ye ait masaj salonu işletmesinin salon kısmında bulunan kurutma makinesi henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple bir anda alev aldı. Alevlerin yükseldiğini gören işletme sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenen olmazken, işletmede küçük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA