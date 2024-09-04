Isparta'da mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler JAK ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler JAK ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Isparta'nın Eğirdir İlçesi Aşağıgökdere köyü İnişdibi mevkiinde bulunan dağın yamacında keçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerince arazide yapılan çalışmalar neticesinde keçiler mahsur kaldığı bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - ISPARTA