Isparta'da mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Isparta'nın merkeze bağlı Çobanisa köyü bölgesinde bulunan kayalık alanda mahsur kalan 6 adet keçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Isparta'da kayalık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Isparta'nın merkeze bağlı Çobanisa köyü bölgesinde bulunan Davraz Dağı Geyiktaşı mevkii kayalık alanda 6 adet keçi, otlatıldığı esnada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye alınan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu keçiler mahsur kaldığı bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - ISPARTA