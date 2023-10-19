Isparta'da bir lisede Whatsapp grubunda kullanılan argo ifadeler nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kız öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise suç aletiyle birlikte yakalandı.

Isparta'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kız öğrenci yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, lise öğrencileri S.Ş. (16), L.Ö. ve Y.K. arasında Whatsapp grubunda kullanılan argo ifadeler nedeniyle tartışma çıktı. Bunun üzerine öğrenciler İskenker Mahallesi 2015 Sokak'ta bir araya geldi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ş. yanında getirdiği bıçakla L.Ö. ve Y.K'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Y.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheliyi suç aletiyle yakalandı.