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Isparta'da Kuyumcu Soygunu Girişimi

Isparta'da Kuyumcu Soygunu Girişimi
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Isparta'da bir kişi, kuyumcu dükkanının camını taşla kırarak soygun yapmaya çalıştı fakat camın dayanıklılığı nedeniyle başarılı olamayarak olay yerinden kaçtı. Polis, incelemelere başladı.

Isparta'da bir şahıs, kuyumcunun camını taşla kırarak soygun yapmak istedi ancak camın dayanıklı olması nedeniyle kırılmaması üzerine olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Erkan K.'ye ait kuyumcu dükkanının camını taşla kırmaya çalıştı. Camın dayanıklı olması nedeniyle kırılmaması üzerine şahıs, soygun girişimini gerçekleştiremeden olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Erkan K., olayın izlerini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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