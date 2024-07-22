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Isparta'da Kumar Operasyonu: 3 Şahsa Para Cezası

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Isparta'da yapılan çalışmalarda kumar oynandığı tespit edilen bir dernekte 3 şahsa 19 bin 275 TL para cezası uygulandı. Ayrıca fuhuş yapılan bir masaj salonu ve diğer adreslere operasyon düzenlendi.

Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edilerek, 3 şahsa 19 bin 275 TL para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince 18 Temmuz günü çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edilerek, kumar oynayan 3 şahsa 19 bin 275 TL para cezası uygulandı. 1 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılarak ele geçirilen bin 620 TL paranın mülkiyeti kamuya geçirildi.

Ayrıca bir masaj salonu olmak üzere 2 adrese operasyon yapılarak 6 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapıldı. 78 bin 720 TL para cezası uygulanarak 1 şahsa adli işlem uygulandı. Çalışmalar çerçevesinde faaliyet gösteren 212 iş yeri denetlendi. 5 iş yerine ise mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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