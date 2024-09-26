Isparta'da Kontrolsüz Kavşak Girişi Kazaya Yol Açtı: 6 Yaralı

Isparta'da kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta Fatih Mahallesi 206 Cadde ile 209 Cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil S. idaresindeki 32 FA 806 plakalı otomobil ile Muhammet Ali D. idaresindeki 32 AES 670 Mercedes marka otomobil kavşağa kontrolsüz girmeleri sonucu çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Belemir Ö., Ali S., Hüseyin Berat S. ve Mehmet S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA