Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüjdeki Ağaçlara Çarptı

Isparta'da yaklaşık 21 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çünür mahallesi, 102. cadde üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Y. (21) yönetimindeki 32 UC 521 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
