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Isparta'da Kontrolden Çıkan Hafif Ticari Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Isparta'da Kontrolden Çıkan Hafif Ticari Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı
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Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile çarparak maddi hasara yol açtı. Kazada yaralanan olmadı.

Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

Kaza, saat 06.40 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari aracın direksiyon hakimiyeti kaybedildi. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki otomobil, bir aydınlatma direğine çarparak maddi hasara yol açtı. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptığı ve ardından aydınlatma direğine zarar verdiği anlar yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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