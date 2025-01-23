Isparta'da Konaklama Tesisleri ve Araç Kiralama Firmalarına Denetim

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına yönelik denetimde 69 konaklama tesisi ve 58 araç kiralama firmasını kontrol etti. Yalvaç'ta 3, il merkezinde ise 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, il genelinde konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Dün 10.00-17.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamada, 32 ekip ve 136 personel görev aldı. Denetimlerde toplamda 69 konaklama tesisi ve 58 araç kiralama firması kontrol edildi. Yalvaç ilçesinde 3 işletmeye, il merkezinde ise 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı. - ISPARTA