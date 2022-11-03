Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da kız öğrenci yurdu çalışanına satırla saldırı girişimi

3. Sayfa Haberleri

Isparta'da kız öğrenci yurdu çalışanına satırla saldırı girişimi

Isparta'da bulunan bir kız öğrenci yurduna elindeki satırla girmeye çalışan şahıs gözaltına alındı.

Isparta'da bulunan bir kız öğrenci yurduna elindeki satırla girmeye çalışan şahıs gözaltına alındı.

Olay dün gece saatlerinde Çünür Mahallesi'nde bulunan bir kız yurdunun önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Öğrenci yurduna gelen O.T., eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği yurt çalışanıyla konuşmak istedi. Yurda alınmayan O.T otomobilinden çıkardığı satırla içeri girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yurt görevlilerinin müdahale ettiği olayda yaralananın olmadığı öğrenildi. Olay sırasında panik yaşayan öğrenciler, yaşananları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Polis ekipleri saldırı girişiminde bulunan O.T ve yurtta aşçı olarak çalıştığı öğrenilen İ.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title