Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Kırmızı Işığa Düşen Araç Yayaya Çarptı

Isparta'da Kırmızı Işığa Düşen Araç Yayaya Çarptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaya yaralandı.

Kaza, 23.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, 102 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş idaresinde olan 32 LU 051 Opel marka otomobil, kırmızı ışıkta beklemeyerek o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan A.'ya çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile yaya savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Ulaşım Yaşam Kaza

Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Barzani yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef patatesli tava böreği tarifi! En güzel patatesli tava böreği tarifi! Patatesli tava böreği tarifi nasıl yapılır? Patatesli tava böreği için MasterChef patlıcan böreği tarifi! En güzel patlıcan böreği tarifi! Patlıcan böreği tarifi nasıl yapılır? Patlıcan böreği için malzemeler! MasterChef zeytinli börek tarifi! En güzel zeytinli börek tarifi! Zeytinli börek tarifi nasıl yapılır? zeytinli börek için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi MasterChef puf böreği tarifi! En güzel puf böreği tarifi! puf böreği tarifi nasıl yapılır? Puf böreği için malzemeler! Bursa elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Yıldırım, İnegöl, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef kalem böreği tarifi! En güzel kalem böreği tarifi! Kalem böreği tarifi nasıl yapılır? Kalem böreği için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Mamak, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifi! En güzel pırasalı Arnavut böreği tarifi! Pırasalı Arnavut böreği tarifi nasıl yapılır? Antalya elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! En güzel kıymalı kol böreği tarifi! Kıymalı kol böreği tarifi nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.