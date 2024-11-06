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Isparta'da Kira Anlaşmazlığı Darpa Dönüştü

Isparta'da Kira Anlaşmazlığı Darpa Dönüştü
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Isparta'da kiracı ve iş yeri sahibi arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, iş yeri sahibinin kiracısını koltuk değneğiyle darp etmesiyle sonuçlandı. Olay yerinde bulunan kiracı, yaşadığı şiddeti cep telefonuyla kaydetti ve şikayette bulundu.

Isparta'da kiracı ve iş yeri sahibi arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma, darp olayına dönüştü. Ayağı alçıda olan iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısını darp etti. O anlar, kiracı Faranak A. tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan döner dükkanına girmek isteyen kiracı Faranak A., dükkan sahibi Necati T. tarafından engellendi. İddiaya göre Necati T., "Anahtarları teslim et ve dükkanımdan çık" diyerek kiracısının dükkana girmesine izin vermedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Necati T., elindeki koltuk değneği ile Faranak A.'ya defalarca vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay son bulurken, kolundan yaralanan Faranak A., tedavi için hastaneye giderek Necati T.'den şikayetçi oldu.

"Can güvenliğimden endişeliyim"

Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Faranak A., olay anını cep telefonuyla kaydettiğini belirterek, "Ben bu işletmenin sahibiyim. Dün saat 11 sıralarında işime başlamak için dükkanıma geldim. Dükkan sahibi kapıda oturuyordu ve benim dükkanıma girmeme izin vermedi. Bana 'muhasebeciye git, anahtarlarını teslim et ve dükkanımdan çık' dedi. Ben her ay kiramı düzenli olarak ödüyorum. Sözleşmem var ve her şey düzgün. Ama o kendisi çıkmamı istedi. Hatta zam yapalım bile demeden 'çık dükkanımdan' dedi. Ben hala olayın şokundayım. Ben hala çok korkuyorum, nasıl bir kadına bu şekilde davranılır anlam veremiyorum. Dün olaydan sonra hastaneye gittim ve darbeden sonra bileğim zedelenmiş. Sizlerden de canıma bir şey gelmesinden korktuğum için destek istiyorum. Böyle bir kanun yok" dedi.

"Dükkan kameraları devre dışı bırakılmış"

Dükkan sahibine borcu olduğu iddialarını reddeden Faranak A., "Hiçbir borcum yok. Bizi sürekli rahatsız ediyor. Hatta olaydan bir gün önce gelip elektrikleri kesmiş ve kameralarımı devre dışı bırakmış. Bu yüzden cep telefonumla kayıt almak zorunda kaldım" dedi.

"Sokakta yürürken bile korkuyorum"

Yaklaşık 3 yıldır aynı yerde yaşadığını söyleyen Faranak A., "Evime giderken bile kendimi güvende hissetmiyorum. Şikayetçi oldum ve emniyette ifade vermek için çağrıldım" ifadelerini kullandı.

İş yeri sahibi Necati T.'nin oğlundan iddialara yanıt

İş yeri sahibi Necati T.'nin oğlu İbrahim T., yaşanan olayın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bir gün önce babamı merdivenlerden ittiler. Kadın kamerayla gelerek babamı tahrik etti. Babamın vuracak hali yoktu, zaten 69 yaşında ve ayağı kırık. Elektrik kesme iddiaları da asılsız, babam sinirle binanın elektriğini kesmiş olabilir. Babam şu an Kütahya'da ve uzaklaştırma kararı var. Kadın şov yapmak istiyor" dedi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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