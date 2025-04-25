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Isparta'da Kereste İmalathanesinde Yangın Çıktı

Isparta'da Kereste İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Isparta'da bir kereste imalathanesinde çıkan yangın, çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmaması sevindirdi, ancak maddi hasar meydana geldi.

Isparta'da bir kereste imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 08.20 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi 3227. Sokak'taki bir kereste imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangın kısa sürede tüm imalathaneye yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, imalathanede maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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