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Isparta'da kendisini depremzede olarak tanıtan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Isparta'da kendisini depremzede olarak tanıtan şahıs tutuklandı

Isparta'da kendisini depremzede olarak tanıtarak para toplayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da kendisini depremzede olarak tanıtarak para toplayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerle ile ilgili kendisini Hatay'daki bir depremzedeymiş gibi tanıtıp insanları kandırarak açmış olduğu banka hesabına para toplayan H.M.S. isimli şahıs, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde dün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Isparta Banka Hatay 3. Sayfa Haberler

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