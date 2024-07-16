Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtan 2 şahıs yakalandı

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtarak ikametlerde gasp ve yağma olayı gerçekleştiren 2 şahıs ekiplerce yakalandı.

Isparta'nın Eğirdir İlçesine bağlı Sanayi Mahallesinde kendilerini polis olarak tanıtıp ikamette arama yapacaklarını söyleyerek gasp ve yağma olayını gerçekleştiren Ş.Y ve M.G isimli 2 şahıs Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucunda Ş.Y isimli şahsın 8 ayrı dosyada hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından, M.G. isimli şahsın ise 12 farklı dosyada çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA