Isparta'da Kaza: Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı, Yaya Kıl Payı Kurtuldu

Isparta'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaldırımda yürüyen yayanın çarpışan araçların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyreden otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, karşı kaldırımdaki çöp kovasına ve bir iş yerine çarptı. O esnada kaldırımda yürüyen bir yaya, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çarpan aracın hasar verdiği iş yeri sahibi, son bir yıl içinde benzer kazalar nedeniyle camlarının defalarca zarar gördüğünü belirtti.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaldırımda telefonla konuşarak yürüyen yayanın, yol ayrımına geldiği sırada çarpışan araçların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA