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Isparta'da Kaza: Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı, Yaya Kıl Payı Kurtuldu

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Isparta'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, kaldırımda yürüyen bir yaya son anda karşıdan gelen otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaldırımda yürüyen yayanın çarpışan araçların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyreden otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, karşı kaldırımdaki çöp kovasına ve bir iş yerine çarptı. O esnada kaldırımda yürüyen bir yaya, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çarpan aracın hasar verdiği iş yeri sahibi, son bir yıl içinde benzer kazalar nedeniyle camlarının defalarca zarar gördüğünü belirtti.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaldırımda telefonla konuşarak yürüyen yayanın, yol ayrımına geldiği sırada çarpışan araçların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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