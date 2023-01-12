Isparta'da kaybolan hediyelik düveyi polis buldu 3. Sayfa Haberleri Isparta'da çocuğuna hediye olarak aldığı düveyi kaybeden vatandaş polise başvurdu. Isparta'da çocuğuna hediye olarak aldığı düveyi kaybeden vatandaş polise başvurdu. Polisin yaptığı çalışmayla bulunan düve sahibine teslim edildi. Atabey ilçesinde yaşayan Ayten Akpınar, 5 yaşındaki çocuğuna hediye olarak simental cinsi 10 aylık bir düve aldı. Düveyi kaybeden Akpınar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Atabey İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalarda düve kulak küpesi kesilmiş başıboş halde bulunarak, Ayten Akpınar'a teslim edildi. - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Akpınar Isparta 3. Sayfa Haberler

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