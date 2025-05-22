Isparta'da Kaybolan Değerli Takı Bulundu

Isparta'da Kaybolan Değerli Takı Bulundu
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Isparta'da bir alışveriş merkezinde kaybolan yüksek değerdeki takı, polis tarafından yapılan çalışmalarla bulundu ve sahibi G.D.'ye teslim edildi. Olayla ilgili olarak takıyı alan şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Isparta'da bir alışveriş merkezinde kaybolan yüksek değerdeki takı, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Isparta'da 18 Mayıs pazar günü bir alışveriş merkezinde G.D. isimli vatandaşa ait yüksek değerdeki takının kaybolması üzerine Sanayi Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve saha çalışmaları sonucunda takıyı alan şahsın kimliği tespit edildi. Şüpheli, geçtiğimiz gün polis ekipleri tarafından yakalandı. Bulunan takı sahibine teslim edilirken, olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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