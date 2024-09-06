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Isparta'da kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

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Isparta'da yaşanan kavgada ağır yaralanan Ertuğrul Samet Candere, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Oktay G. tutuklandı.

Isparta'da kavgada ağır yaralanan Ertuğrul Samet Candere, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Oktay G. tutuklandı.

Olay, 2 Eylül Pazartesi günü sabaha karşı 6 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Samed Candere (25) ile bir grup arasında laf atma nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Candere, grubun tekme ve sopalı saldırısına maruz kaldı. Aldığı darbelerle yere yığılan Candere, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ertuğrul Samed Candere, tüm müdahalelere rağmen bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Oktay G. gözaltına alındı. Oktay G. ilk ifadesinde; kavganın laf atma tartışması üzerine çıktığı, Candere'nin iş yerindeki çalışanlarına laf attığı ve eline aldığı sopayla iş yerine gelip kendisine saldırdığı, bunun üzerine savunmak amacıyla sopayla bir kez vurduğunu belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Oktay G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ertuğrul Samed Candere'nin cenazesi cuma namazını müteakip Mekke Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde sopa bulunan Ertuğrul Samed Candere ile grup arasında kavga çıktığı, birbirlerine tekme ve sopalarla saldırdıkları, o sırada Candere'nin yere düştüğü anlar yer alıyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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