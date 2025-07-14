Isparta'da Kavga Sonrası Tornavida ile Yaralama Olayı

Isparta'da Kavga Sonrası Tornavida ile Yaralama Olayı
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Isparta'da bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını tornavidayla ağır yaraladı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, kadın şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Isparta'da bir kadın kavga ettiği erkek arkadaşını tornavidayla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kadın ise mağdurun şikayetçi olmaması üzerine çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Isparta'nın Merkez ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 115. Cadde üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.D. isimli kadın ile erkek arkadaşı M.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., eline geçirdiği tornavida ile M.Ş.'yi defalarca yaraladı. Olayda ağır yaralanan M.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tornavida ile erkek arkadaşını ağır yaralayan kadın serbest bırakıldı

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli H.D.'yi yaşadığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mağdurun şikayetçi olmaması üzerine çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. M.Ş.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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