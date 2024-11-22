Isparta'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da 'kasten yaralama' suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.G. isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan H.G., cezaevine teslim edildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için çalışmalarına kesintisiz devam edildiğini belirtti. - ISPARTA