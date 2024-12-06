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Isparta'da Kasten Yangın Çıkaran Şahıs Gözaltına Alındı

Isparta'da Kasten Yangın Çıkaran Şahıs Gözaltına Alındı
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Isparta'da tartıştığı eşine kızarak çocuğunun da bulunduğu apartmanı ateşe veren Mehmet D., suçunu itiraf ederek gözaltına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde ciddi hasar oluştu.

Isparta'da bir apartmanın 3. katındaki yangını, eşine kızan şahsın kasten çıkardığı ortaya çıktı. Çocuğunun da içerisinde bulunduğu sırada evi ateşe veren şahıs, suçunu itiraf etti.

Yangın, saat 14.30 sıralarında 2712 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D., eşi Hülya A. ile tartışmasının ardından çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangında evde ciddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Suçunu itiraf etti

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet D.'nin, 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ve ifadesinde yangını kasten çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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