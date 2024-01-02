Isparta'da Kasap Dükkanında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Isparta'da bir kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Isparta'nın merkeze bağlı Bağlar Mahallesi 127 Cadde üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. ile F.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.B., av tüfeğiyle F.Y'ye ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve elinden yaralanan F.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli M.B. ise gözaltına alındı. - ISPARTA