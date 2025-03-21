Isparta'da Kardeşler Arasında Silahlı Kavga

Isparta'da iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavga sonucu yaralanan ağabey ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan kardeş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Hızırbey Mahallesi'nde bulunan Kule Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle ağabeyi Y.S.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.T., yanında bulundurduğu silahla ağabeyine ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.S.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçmaya çalışan kardeş kısa sürede yakalandı

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin S.T. olduğunu tespit etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan ağabey Y.S.T'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA