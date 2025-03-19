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Isparta'da Kar Sebebiyle Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Isparta'da Kar Sebebiyle Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yoğun kar yağışı sonucunda kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden kamyon devrildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Isparta-Konya kara yolu 109. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa P. idaresindeki 42 AEG 763 plakalı kamyon, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Mustafa P. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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