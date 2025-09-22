Isparta'da Kapsamlı Emniyet Denetimleri: 33 Bin Kişi Sorgulandı

Haberler

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 33 bin 566 kişi sorgulandı, 20 aranan şahıs yakalandı, 4 ruhsatsız silah ele geçirildi ve 19 binden fazla araç kontrol edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis sorumluluk bölgelerinde son bir haftada halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde: 33 bin 566 şahıs sorgulandı, 20 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Denetimlerde aynı zamanda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 19 bin 393 araç trafik ekipleri tarafından kontrol edildi. Denetimler kapsamında kusurlu bulunan araç sürücülerine ise idari işlemler uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
