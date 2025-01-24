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Isparta'da Kapsamlı Denetim: 150 Aranan Kişi Yakalandı

Isparta'da Kapsamlı Denetim: 150 Aranan Kişi Yakalandı
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Isparta'da son 21 günde yapılan denetimlerde, 150 aranan şahıs yakalandı ve 31 ruhsatsız silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, 87 bin 261 araç ve 139 bin 814 şahsı sorguladı.

Isparta'da son 21 günde yapılan denetimlerde aranan 150 kişi yakalandı, 31 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, 1-22 Ocak tarihlerinde il genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 87 bin 261 araç kontrol edilirken, 139 bin 814 şahsın sorgulaması yapıldı. Aranması bulunan 150 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca toplam 31 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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