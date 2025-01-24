Isparta'da Kapsamlı Denetim: 150 Aranan Kişi Yakalandı

Isparta'da son 21 günde yapılan denetimlerde aranan 150 kişi yakalandı, 31 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, 1-22 Ocak tarihlerinde il genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 87 bin 261 araç kontrol edilirken, 139 bin 814 şahsın sorgulaması yapıldı. Aranması bulunan 150 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca toplam 31 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA